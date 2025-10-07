Гладков: ракетная опасность объявлена по всей территории Белгородской области

Жителей Белгородской области предупредили о ракетной опасности.
В Белгородской области объявлен режим ракетной опасности на всей территории региона. Сообщение об этом появилось в официальном telegram-канале губернатора области Вячеслава Гладкова.
«Вся территория Белгородской области — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала “Отбой ракетной опасности”», — говорится в сообщении главы региона.
Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 5 и 6 октября. Гладков заявил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры. Были ранены местные жители.