Гладков: ракетная опасность объявлена по всей территории Белгородской области

В Белгородской области объявлен режим ракетной опасности на всей территории региона. Сообщение об этом появилось в официальном telegram-канале губернатора области Вячеслава Гладкова.

Жителей Белгородской области предупредили о ракетной опасности.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПри обстреле Белгорода погиб мужчина, который помогал на месте прошлой атаки ВСУ.

«Вся территория Белгородской области — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала “Отбой ракетной опасности”», — говорится в сообщении главы региона.

Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 5 и 6 октября. Гладков заявил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры. Были ранены местные жители.