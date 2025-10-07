Аэропорты Волгограда и Калуги временно ограничили работу

Кроме этого, в ночь на 6 октября была приостановлена работа воздушных гаваней в трех городах России: Сочи, Нижнем Новгороде и Геленджике. Там действовали подобные ограничения в работе авиасообщения. Помимо этого, подобные ограничения в организации работы аэропорта на днях были также введены в аэропорту Краснодара.