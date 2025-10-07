Ричмонд
Аэропорты Волгограда и Калуги временно ограничили работу

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Волгограда и Калуги 7 октября.

Источник: Комсомольская правда

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Волгограда, а также в аэропорту Калуги — Грабцево.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Росавиации около 01:31 и 01:39 по мск в ночь на 7 октября.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — следует из сообщения.

По уточнениям Росавиации, ограничения введены для обеспечения безопасности авиационных операций.

Кроме этого, в ночь на 6 октября была приостановлена работа воздушных гаваней в трех городах России: Сочи, Нижнем Новгороде и Геленджике. Там действовали подобные ограничения в работе авиасообщения. Помимо этого, подобные ограничения в организации работы аэропорта на днях были также введены в аэропорту Краснодара.