Аэропорты Волгограда и Калуги временно ограничили работу

Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении временных ограничений на взлет и посадку воздушных судов в аэропорту Волгограда, а также в аэропорту Калуги — Грабцево.
Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Росавиации около 01:31 и 01:39 по мск в ночь на 7 октября.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — следует из сообщения.
По уточнениям Росавиации, ограничения введены для обеспечения безопасности авиационных операций.
Кроме этого, в ночь на 6 октября была приостановлена работа воздушных гаваней в трех городах России: Сочи, Нижнем Новгороде и Геленджике. Там действовали подобные ограничения в работе авиасообщения. Помимо этого, подобные ограничения в организации работы аэропорта на днях были также введены в аэропорту Краснодара.