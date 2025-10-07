Ричмонд
Обломки вражеского дрона врезались в многоэтажку в Белгородской области

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезались в жилой дом в городе Старый Оскол Белгородской области. Об этом во вторник, 7 октября, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Окна выбило в 15 квартирах. Помимо этого, повреждены еще 20 автомобилей, припаркованных во дворе.

На месте происшествия работают оперативные службы города. На данный момент информации о пострадавших нет.

— Информация о последствиях уточняется. Все оперативные службы работают на месте, — уточнил губернатор области в своем Telegram-канале.

5 октября больницам Белгорода пришлось перейти на резервные источники питания в связи с отключением электроэнергии — причиной стал обстрел со стороны украинской армии.

Позже глава региона уточнил, что произошло повреждение инфраструктуры. На местах работали сотрудники оперативных служб.

