Обломки сбитого БПЛА повредили окна многоэтажки и 20 машин в Старом Осколе

«Над Старым Осколом системой ПВО сбит вражеский беспилотник самолётного типа. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил губернатор в Telegram-канале.
Окна выбило в 15 квартирах дома. Также осколками посекло 20 автомобилей, которые стояли во дворе дома. Сейчас на месте работают оперативные службы. Власти уточняют другие последствия налёта БПЛА.
Как сообщал Life.ru, перед этим о взрывах от работы ПВО сообщали жители Тулы. Там слышали около пяти взрывов и наблюдали характерные вспышки в небе.
