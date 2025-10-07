В доме под Белгородом выбило окна в 15 квартирах после атаки ВСУ. Онлайн-трансляция

Дроны атаковали несколько регионов.
После атаки ВСУ в жилом доме под Белгородом выбило окна в 15 квартирах, 20 авто оказались посечены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительной информации, пострадавших нет. Кроме того, атаке беспилотников подверглись Курская, Брянская, Белгородская области и Крым. URA.RU запускает прямую трансляцию.
04:23 В Ивановской области введен режим повышенной готовности из-за угрозы атаки БПЛА. Ситуацию контролируют спецслужбы, сообщает telegram-канал правительства региона.
03:57 В результате падения обломков от сбитого БПЛА в многоквартирном доме выбиты окна в 15 квартирах. Кроме того, во дворе МКД осколками посечены 20 автомобилей, — написал Гладков.
03:57 Над Старым Осколом системой ПВО сбит вражеский беспилотник. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.