За сутки на Камчатке произошло десять афтершоков магнитудой до 5,3

За прошедшие сутки у берегов Камчатки зарегистрировали десять афтершоков магнитудой до 5,3. В населённых пунктах жители ощутили три подземных толчка, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,6 до 5,3. В населённых пунктах ощущались три подземных толчка интенсивностью до 3 баллов», — отметили спасатели в Telegram-канале.

На полуострове продолжают следить за вулканической активностью. За те же сутки произошли три пепловых выброса из вулканов Шивелуч, Кроноцкий и Крашенинникова.

Сутками ранее у берегов полуострова зафиксировали 15 афтершоков магнитудой от 3,8 до 5,2. Два из них жители ощутили в населённых пунктах.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

