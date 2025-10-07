В Хорватии гадюка укусила мужчину и умерла от количества алкоголя в крови

В Хорватии произошёл необычный инцидент: ядовитая гадюка погибла после укуса нетрезвого мужчины. Как сообщает издание News Bar, 42-летний Штеф Радулович стал жертвой нападения змеи, однако в итоге сам пострадавший остался жив и невредим, а вот рептилия — нет.
По данным СМИ, Радулович, отметив удачное завершение деловой встречи, решил прогуляться и случайно подошёл слишком близко к гадюке. Почувствовав угрозу, змея укусила его за ногу. Мужчина рассказал, что сразу ощутил острую боль и понял, что это был змеиный укус, однако вскоре заметил странное поведение самой гадюки — она пошатывалась, ударялась о деревья и выглядела крайне дезориентированной.
Радулович попытался доставить пострадавшую рептилию к ветеринарам, но по пути она умерла. Экспертиза показала, что уровень алкоголя в крови змеи достиг 5,1 г/кг — смертельной концентрации. Врачи отметили, что алкоголь, присутствующий в организме мужчины, вероятно, нейтрализовал действие змеиного яда, благодаря чему укус не вызвал отравления.
Ранее медноголовая змея пробралась в песочницу детского сада в Стоуни-Пойнт, штат Северная Каролина, и укусила 4-летнего мальчика.