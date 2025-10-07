Во Владивостоке при пожаре в многоэтажном доме погиб мужчина

Прибывшие пожарные обнаружили, что из окна квартиры на шестом этаже валит густой черный дым, а внутри помещения бушует огонь. В ходе операции спасателям пришлось эвакуировать с верхнего этажа маломобильную женщину, которую вынесли на носилках и передали бригаде скорой помощи.