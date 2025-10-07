Во Владивостоке при пожаре в многоэтажном доме погиб мужчина

Вечером 6 октября во Владивостоке произошел пожар в многоквартирном доме на улице Коммунаров. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы в 19:30. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».
Прибывшие пожарные обнаружили, что из окна квартиры на шестом этаже валит густой черный дым, а внутри помещения бушует огонь. В ходе операции спасателям пришлось эвакуировать с верхнего этажа маломобильную женщину, которую вынесли на носилках и передали бригаде скорой помощи.
При тушении пожара в горящей квартире было обнаружено тело погибшего мужчины. Личность погибшего в настоящее время устанавливается. Огнем полностью уничтожена внутренняя отделка квартиры, площадь возгорания составила около 30 квадратных метров.
Дознаватели МЧС России начали проверку по факту пожара, чтобы установить точную причину и все обстоятельства трагического происшествия.