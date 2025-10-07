Ричмонд
Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув роль России в формировании нового мирового порядка. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Ким Чен Ын заявил, что дружба Москвы и Пхеньяна будет вечной.

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, подчеркнув роль России в формировании нового мирового порядка. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

«Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения. Пхеньян и Москва всегда будут вместе, а наша дружба будет вечной», — говорится в поздравлении. Ким Чен Ын также заверил, что КНДР и далее будет оказывать всестороннюю поддержку России в борьбе за сохранение суверенитета и территориальной целостности.

Ранее сообщалось, что свой день рождения Путин проведет на совещаниях и телефонных контактах. На 7 сентября у президента запланированы совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также серия телефонных переговоров с зарубежными лидерами.

