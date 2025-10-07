Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

«Мой самый дорогой товарищ Владимир Путин, шлю Вам самые искренние и теплые поздравления со знаменательным днем рождения. Пхеньян и Москва всегда будут вместе, а наша дружба будет вечной», — говорится в поздравлении. Ким Чен Ын также заверил, что КНДР и далее будет оказывать всестороннюю поддержку России в борьбе за сохранение суверенитета и территориальной целостности.