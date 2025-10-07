Ричмонд
13 человек пострадали в авариях за сутки в Хабаровском крае

11 ДТП произошло на дорогах региона.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае 6 октября произошло 11 аварий, в которых пострадали 13 человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным ГАИ, пять аварий связаны с наездами на пешеходов. Еще четыре ДТП — столкновения автомобилей. В одном случае машина врезалась в стоящее транспортное средство, а в другом пострадал пассажир, упавший в салоне.

Патрули в этот день зафиксировали 345 нарушений правил дорожного движения. Из них 21 водитель оказался за рулем в состоянии опьянения. Шесть нетрезвых автомобилистов задержали в Хабаровске. Кроме того, инспекторы остановили 18 человек, не имеющих водительских прав.

На пешеходных переходах выявлены 22 водителя, которые не уступили дорогу людям, переходившим улицу. Нарушения были и со стороны самих пешеходов — 18 человек пересекали проезжую часть в неположенных местах, четверо из них — в Хабаровске.