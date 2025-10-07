13 человек пострадали в авариях за сутки в Хабаровском крае

Патрули в этот день зафиксировали 345 нарушений правил дорожного движения. Из них 21 водитель оказался за рулем в состоянии опьянения. Шесть нетрезвых автомобилистов задержали в Хабаровске. Кроме того, инспекторы остановили 18 человек, не имеющих водительских прав.