Иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Забайкальском крае

7 октября 2025 года в Забайкальском крае зафиксировали землетрясение. Подземные толчки произошли в ночь на 7 октября. Об этом КП-Иркутск рассказали в Байкальском филиале «Единой геофизической службы РАН».
— Землетрясение было 6 октября в 20:28 по Гринвичу, а это в 04:28 по местному времени, — пояснили специалисты.
Эпицентр располагался в местности с координатами 56.58 с.ш., 121.09 в.д. Энергетический класс землетрясения оценивается в 11.2. Данных об уровне интенсивности нет. Примерно это было недалеко от поселка Новая Чара. Однако жители Иркутской области не почувствовали толчков.
