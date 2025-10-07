Иркутские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Забайкальском крае

Эпицентр располагался в местности с координатами 56.58 с.ш., 121.09 в.д. Энергетический класс землетрясения оценивается в 11.2. Данных об уровне интенсивности нет. Примерно это было недалеко от поселка Новая Чара. Однако жители Иркутской области не почувствовали толчков.