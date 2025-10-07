В Приморье бизнесмена осудят за взятки таможенникам за наборы для творчества

По данным следствия, с ноября 2019 по октябрь 2020 года бизнесмен через посредников передавал деньги должностным лицам таможни. Общая сумма взяток составила 925 тысяч рублей. За эти деньги чиновники обеспечивали ускоренное оформление таможенных документов и покровительство при проведении таможенных процедур.