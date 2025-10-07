В Приморье бизнесмена осудят за взятки таможенникам за наборы для творчества

Следственный комитет по Приморскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении местного предпринимателя, который обвиняется в даче взяток таможенникам. Мужчина занимался ввозом в Россию картин по номерам и наборов для алмазной мозаики. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Дальний Восток».
По данным следствия, с ноября 2019 по октябрь 2020 года бизнесмен через посредников передавал деньги должностным лицам таможни. Общая сумма взяток составила 925 тысяч рублей. За эти деньги чиновники обеспечивали ускоренное оформление таможенных документов и покровительство при проведении таможенных процедур.
В рамках расследования в жилище подозреваемого был проведен обыск. Уголовные дела в отношении посредников и самих взяткополучателей были выделены в отдельное производство.
Собранные материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. На протяжении всего расследования оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.