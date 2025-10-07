В Находке просто прохожий задержал подозреваемую в грабеже пенсионерки

В Находке неравнодушный прохожий задержал женщину, подозреваемую в грабеже пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.
Известно, что 66-летняя жительница города почувствовала недомогание и присела на скамейку на автобусной остановке в районе улицы Ленинградской. В это время незнакомка бесцеремонно выхватила из её сумки кошелёк с 15 000 рублями и начала быстро удаляться. Потерпевшая направилась вслед за злоумышленницей и попросила помощи у постороннего мужчины, который находился в этот момент на улице и также увидел убегающую воровку. Молодой человек бросился в погоню.
Увидев гражданку, неравнодушный прохожий задержал её, привёл к пострадавшей пенсионерке, которая опознала злоумышленницу. Затем удалось найти и кошелёк. После приезда сотрудников Росгвардии выяснилось, что задержанная — 40-летняя местная жительница, ранее судимая, которая объяснила свой поступок острой нуждой в деньгах.
Дознавателем отдела полиции по городу Находке возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества», максимальная санкция по которой предусматривает до четырёх лет лишения свободы. Подозреваемая будет ждать суда под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Заместитель начальника ОМВД России по городу Находке подполковник полиции Сергей Яскевич вручил благодарственное письмо Артёму Прошенко за проявленную гражданскую позицию и грамотные действия.