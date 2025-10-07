В Находке просто прохожий задержал подозреваемую в грабеже пенсионерки

Известно, что 66-летняя жительница города почувствовала недомогание и присела на скамейку на автобусной остановке в районе улицы Ленинградской. В это время незнакомка бесцеремонно выхватила из её сумки кошелёк с 15 000 рублями и начала быстро удаляться. Потерпевшая направилась вслед за злоумышленницей и попросила помощи у постороннего мужчины, который находился в этот момент на улице и также увидел убегающую воровку. Молодой человек бросился в погоню.