В США двое студентов погибли в горящем Tesla из-за отказа дверей после ДТП

Конструкция дверей Cybertruck предполагает их открытие с помощью кнопки, которая питается от отдельной 12-вольтовой батареи. Как следует из иска, после столкновения, приведшего к отключению электроэнергии, выжившие при ударе пассажиры не смогли покинуть салон. Юристы подчеркивают, что Нельсон и Цукахара получили при столкновении лишь незначительные травмы, но стали жертвами огня и продуктов горения.