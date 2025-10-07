В Португалии мужчина погиб, застряв в уличном контейнере для одежды

Тело мужчины обнаружили мусорщики только во втором часу ночи. Когда пожарные и полиция приехали, мужчина уже не дышал. Вероятно, он умер из-за нарушения кровообращения. Его извлекли только после демонтажа задней части контейнера. У погибшего остались жена и дети.