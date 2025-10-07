Частный дом и автомобиль повредило обломками БПЛА в Воронежской области

«В результате падения обломков беспилотника в одном муниципалитете повреждены стена и забор частного дома, автомобиль», — написал Гусев в Telegram-канале.
По предварительной информации, люди не пострадали. В самом Воронеже отменили угрозу ударов БПЛА. При этом по области сохраняется режим опасности атаки дронов.
Напомним, что этой же ночью обломки сбитого БПЛА повредили окна многоэтажки и 20 машин во дворе дома в Старом Осколе. Там системы ПВО сбили вражеский беспилотник самолётного типа.
