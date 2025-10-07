Ричмонд
Частный дом и автомобиль повредило обломками БПЛА в Воронежской области

Силы противовоздушной обороны России сбили над Воронежской областью несколько украинских беспилотников ночью 7 октября. В результате падения обломков повредило частный дом и автомобиль. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«В результате падения обломков беспилотника в одном муниципалитете повреждены стена и забор частного дома, автомобиль», — написал Гусев в Telegram-канале.

По предварительной информации, люди не пострадали. В самом Воронеже отменили угрозу ударов БПЛА. При этом по области сохраняется режим опасности атаки дронов.

Напомним, что этой же ночью обломки сбитого БПЛА повредили окна многоэтажки и 20 машин во дворе дома в Старом Осколе. Там системы ПВО сбили вражеский беспилотник самолётного типа.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

