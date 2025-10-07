Арестовича* переобъявили в розыск в России

Ранее в интервью журналистке Ксении Собчак Арестович* заявил, что согласен с идеей передачи России четырех новых регионов и Крыма без формального признания.
«Арестович* Алексей… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», — указано в ведомственной базе.
Арестович* в 2024 году был заочно арестовал судом Москвы за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганду терроризма, а также за публичное распространение дезинформации об использовании ВС РФ. В мае 2023 года Росфинмониторинг внес Арестовича* в перечень террористов и экстремистов в РФ. В начале октября того же года он был объявлен в России в розыск.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма’закрыт окончательно".
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.