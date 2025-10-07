Ричмонд
Арестовича* переобъявили в розыск в России

МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Ранее в интервью журналистке Ксении Собчак Арестович* заявил, что согласен с идеей передачи России четырех новых регионов и Крыма без формального признания.

«Арестович* Алексей… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен», — указано в ведомственной базе.

Арестович* в 2024 году был заочно арестовал судом Москвы за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание или пропаганду терроризма, а также за публичное распространение дезинформации об использовании ВС РФ. В мае 2023 года Росфинмониторинг внес Арестовича* в перечень террористов и экстремистов в РФ. В начале октября того же года он был объявлен в России в розыск.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли 23—27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав государства.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма’закрыт окончательно".

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

