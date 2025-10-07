Глава Енакиево Захаров: ВСУ применили БПЛА с мотором размером с автомобильный

ВСУ применяют все более крупные БПЛА самолетного типа.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют все более крупные беспилотники самолетного типа для ударов по недавно освобожденным прифронтовым городам. Так, двигатель одного из сбитых украинских БПЛА был сопоставим по размеру и массе с автомобильным мотором. Об этом сообщил глава администрации города Енакиево Сергей Захаров.
«Был такой летающий объект, из-за которого недавно были повреждения и были погибшие. На этом летающем объекте стоял двигатель ориентировочно килограмм 300, размером с двигатель автомобиля “Жигули”. Представляете, что он на себе может принести, какой снаряд. БПЛА самолетного типа, где крыло, два — два с половиной метра. Ну, вот такое бывает. Тут же оно еще и расстояние незначительное, тут и ствольная артерия, тут еще все виды оружия еще работают», — сказал Захаров, передает РИА Новости.
Он уточнил, что украинская сторона продолжает использовать любые средства ведения боевых действий против мирного населения в прифронтовых районах. ВСУ применяют как ствольную артиллерию разных калибров, так и современные боеприпасы, включая кассетные.
Российские войска установили контроль над рядом населенных пунктов в Донецкой и Днепропетровской областях. Украинская сторона в ответ усилила применение различных видов вооружения, включая новые беспилотники, такие как «Зозуля».