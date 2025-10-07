Глава Енакиево Захаров: ВСУ применили БПЛА с мотором размером с автомобильный

«Был такой летающий объект, из-за которого недавно были повреждения и были погибшие. На этом летающем объекте стоял двигатель ориентировочно килограмм 300, размером с двигатель автомобиля “Жигули”. Представляете, что он на себе может принести, какой снаряд. БПЛА самолетного типа, где крыло, два — два с половиной метра. Ну, вот такое бывает. Тут же оно еще и расстояние незначительное, тут и ствольная артерия, тут еще все виды оружия еще работают», — сказал Захаров, передает РИА Новости.