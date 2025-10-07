Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Енакиево Захаров: ВСУ применили БПЛА с мотором размером с автомобильный

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют все более крупные беспилотники самолетного типа для ударов по недавно освобожденным прифронтовым городам. Так, двигатель одного из сбитых украинских БПЛА был сопоставим по размеру и массе с автомобильным мотором. Об этом сообщил глава администрации города Енакиево Сергей Захаров.

ВСУ применяют все более крупные БПЛА самолетного типа.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют все более крупные беспилотники самолетного типа для ударов по недавно освобожденным прифронтовым городам. Так, двигатель одного из сбитых украинских БПЛА был сопоставим по размеру и массе с автомобильным мотором. Об этом сообщил глава администрации города Енакиево Сергей Захаров.

«Был такой летающий объект, из-за которого недавно были повреждения и были погибшие. На этом летающем объекте стоял двигатель ориентировочно килограмм 300, размером с двигатель автомобиля “Жигули”. Представляете, что он на себе может принести, какой снаряд. БПЛА самолетного типа, где крыло, два — два с половиной метра. Ну, вот такое бывает. Тут же оно еще и расстояние незначительное, тут и ствольная артерия, тут еще все виды оружия еще работают», — сказал Захаров, передает РИА Новости.

Он уточнил, что украинская сторона продолжает использовать любые средства ведения боевых действий против мирного населения в прифронтовых районах. ВСУ применяют как ствольную артиллерию разных калибров, так и современные боеприпасы, включая кассетные.

Российские войска установили контроль над рядом населенных пунктов в Донецкой и Днепропетровской областях. Украинская сторона в ответ усилила применение различных видов вооружения, включая новые беспилотники, такие как «Зозуля».

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше