Силы ПВО сбили БПЛА в двух районах Воронежской области

В Воронежской области силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили несколько беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По предварительным данным, обошлось без пострадавших среди гражданского населения.
Инцидент произошёл в ночь на вторник. Гусев уточнил, что режим угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов был объявлен в 00:07 по московскому времени и сохранялся около трёх часов. После нейтрализации воздушных целей непосредственная опасность для Воронежа была снята.
«В результате падения обломков беспилотника в одном муниципалитете повреждены стена и забор частного дома, автомобиль», — сообщил глава региона в своём Telegram-канале. Он добавил, что режим повышенной готовности и опасности атаки беспилотников в регионе по-прежнему остаётся в силе.
Ранее сообщалось, что пять легковых автомобилей получили повреждения из-за падения осколков сбитых ракет ВСУ в Белгородской области.