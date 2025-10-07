Ричмонд
В Окленде протестующий разбил окно в доме главы МИД Новой Зеландии

Возле дома новозеландского министра Питерса собралась толпа демонстрантов в поддержку Палестины.

Источник: Аргументы и факты

Участник демонстрации в поддержку Палестины в новозеландском городе Окленде разбил окно в доме министра иностранных дел Новой Зеландии Уинстона Питерса, сообщил сам глава МИД.

Возле места, где живет чиновник, собралась толпа. Участники акции пришли к дому Питерса, чтобы выразить протест против решения Новой Зеландии не признавать Палестину как государство. Они также высказались в поддержку «Флотилии стойкости», в которой участвует депортированная из Израиля шведская экоактивистка Грета Тунберг.

«Сегодня вечером какой-то отвратительный трус ворвался ко мне домой и разбил окно. Осколками стекла задело нашу собаку. Именно о таком агрессивном и пропитанном ненавистью поведении радикальных левых мы предупреждали последние несколько дней», — написал Питерс на своей странице в социальной сети X*.

Министр уточнил, что в этот момент его не было дома. При этом во время инцидента внутри находились его сожительница и гость. Местный телеканал 1News со ссылкой на полицию сообщил, что подозреваемый в совершении правонарушения скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивают.

Напомним, 26 сентября Питерс в своём выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Новая Зеландия не готова признать государственность Палестины из-за сохраняющегося вооружённого противостояния между Израилем и движением ХАМАС. По словам главы МИД, в нынешней ситуации подобный шаг способен усугубить раскол.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

