Девочка погибла, выпав из окна дома в Новосибирске

В Новосибирске произошла трагедия — девочка, на вид 10 лет, выпала из окна одного из домов в Октябрьском районе. К сожалению, спасти ее не удалось. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в СУ СК России по Новосибирской области.