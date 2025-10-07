Девочка погибла, выпав из окна дома в Новосибирске

В Новосибирске произошла трагедия — девочка, на вид 10 лет, выпала из окна одного из домов в Октябрьском районе. К сожалению, спасти ее не удалось. Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в СУ СК России по Новосибирской области.
— Следственными органами устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске на улице Петухова ребенок чуть не выпал с балкона, пока мама была в гостях. К счастью, малыша заметили соседи и вызвали на место спасателей.