Аэропорты Ярославля и Нижнего Новгорода временно не работают

В Ярославле и Нижнем Новгороде временно не работают аэропорты.
В Ярославле и Нижнем Новгороде временно остановили работу аэропорты. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Ограничения введены для обеспечения безопасности пассажиров.
«Аэропорты Нижний Новгород (Стригино), Ярославль (Туношна). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил представитель Росавиации. Сообщение опубликовано в его telegram-канале.
Ранее Росавиация сообщила о введении временных ограничений на полеты в международных аэропортах Волгограда и Калуги. Это решение также было принято в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.