Мошенники в Комсомольске-на-Амуре в поиске жертв начали обход квартир

Аферисты предлагают получить продуктовые наборы или подарки, а «для сверки» просят данные документов.

Жителей Комсомольска-на-Амуре предупредили о возросшей активности мошенников. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в местной администрации рассказали, что ранее аферисты звонили пожилым комсомольчанам и, представляясь сотрудниками городской Думы, мэрии, социальных служб, приглашали своих жертв получить продуктовые наборы и выплаты, но перед этим требовали сообщить реквизиты документов «для сверки».

— Мошенники продолжают звонить людям, в основном пожилого возраста. А еще они начали ходить по квартирам. Преступники представляются сотрудниками администрации города, городской Думы, депутатами городской Думы и приглашают жителей в администрацию города за получением продуктовых наборов и денежных выплат. Но для этого требуют у людей назвать паспортные данные, реквизиты других документов, — рассказали в администрации Комсомольска-на-Амуре.

Однако ни в администрации, ни в Думе, ни в социальной службе подобный обзвон горожан не проводят. Зовут на получение подарков с указанием данных документов — мошенники.

— Предупредите своих родителей, бабушек и дедушек об уловках мошенников. В случае подобных звонков или визитов домой необходимо прекратить разговор со звонящими или пришедшими. И самое главное — не давать им никаких реквизитов ваших документов, — подчеркивают в городской администрации. — Если всё же какие-то данные были переданы преступникам, необходимо позаботиться о том, чтобы они не были ими использованы, обратившись в МФЦ или свой банк.