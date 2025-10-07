Мошенники в Комсомольске-на-Амуре в поиске жертв начали обход квартир

— Предупредите своих родителей, бабушек и дедушек об уловках мошенников. В случае подобных звонков или визитов домой необходимо прекратить разговор со звонящими или пришедшими. И самое главное — не давать им никаких реквизитов ваших документов, — подчеркивают в городской администрации. — Если всё же какие-то данные были переданы преступникам, необходимо позаботиться о том, чтобы они не были ими использованы, обратившись в МФЦ или свой банк.