Усольцевы точно не уезжали из Красноярского края на общественном транспорте

По полученным силовиками данным, пропавшая в тайге семья Усольцевых не уезжала за пределы Красноярского края на общественном транспорте.
Поиски, в которых участвуют 350 человек, продолжаются. Следователи опросили коллег пропавших, их родных, местных жителей, управляющего базой отдыха и туристов. Перед походом глава семьи спрашивал о тропах и маршрутах к горам «Мальвинка» и «Буратинка», планируя короткий поход. Местная жительница видела, как семья уходила в лес с маленькими рюкзаками в лёгкой одежде.
Родные говорят, что мужчина был опытным туристом: он хорошо знал лес и горы, часто ходил в походы, сплавлялся по рекам и умел всё необходимое. Семья отличалась хорошим поведением.
Ищут спасатели, волонтёры из «ЛизаАлерт», полиция, охотники, местные жители и кинологи из ГУФСИН. Используют дроны, самолёт «Аэропракт 32», мотопароплан, вертолёт, вездеходы и мотоциклы.
