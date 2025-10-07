Усольцевы точно не уезжали из Красноярского края на общественном транспорте

Поиски, в которых участвуют 350 человек, продолжаются. Следователи опросили коллег пропавших, их родных, местных жителей, управляющего базой отдыха и туристов. Перед походом глава семьи спрашивал о тропах и маршрутах к горам «Мальвинка» и «Буратинка», планируя короткий поход. Местная жительница видела, как семья уходила в лес с маленькими рюкзаками в лёгкой одежде.