Суд арестовал троих пособников Сулейманова по делу о заказных убийствах

Фигурантов отправили в СИЗО, сообщили в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал трех задержанных в Дагестане пособников бизнесмена Ибрагима Сулейманова, обвиняемого в организации заказных убийств. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Судом удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о заключении под стражу трех этапированных в Москву из Дагестана пособников Сулейманова», — рассказал собеседник агентства.

Им предъявлено обвинение в покушении на убийство. Никто из них вину не признал.

Ранее ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что в Дагестане были задержаны как минимум трое подельников Сулейманова. По версии следствия, они причастны к покушению на убийство в 2021 году, заказчиком которого был бизнесмен.

Сулейманов был арестован Басманным судом Москвы 3 октября по обвинению в организации двух заказных убийств и покушении на убийство. Вину он не признает.