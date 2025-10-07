В Новосибирске электрик погиб при ремонте оборудования на кладбище

На Южном кладбище в Новосибирске 3 октября погиб 64-летний сотрудник ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения». Мужчина получил смертельный удар током во время ремонта оборудования, которое, как выяснилось, не было обесточено. Об этом сообщает «Академ. Инфо».
От сильного разряда его отбросило в сторону, и он ударился головой. Пострадавший скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.
По словам начальника отдела ГО и ЧС Советского района Юрия Перязева, обстоятельства трагедии сейчас устанавливают следственные органы.