В Новосибирске электрик погиб при ремонте оборудования на кладбище

От сильного разряда его отбросило в сторону, и он ударился головой. Пострадавший скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

Источник: Аргументы и факты

На Южном кладбище в Новосибирске 3 октября погиб 64-летний сотрудник ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения». Мужчина получил смертельный удар током во время ремонта оборудования, которое, как выяснилось, не было обесточено. Об этом сообщает «Академ. Инфо».

По словам начальника отдела ГО и ЧС Советского района Юрия Перязева, обстоятельства трагедии сейчас устанавливают следственные органы.