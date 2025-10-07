В Тюмени на подлете к НПЗ сбили БПЛА, в городе нет интернета и связи

Российские военные уничтожили три украинских беспилотника в Тюмени на территории нефтеперерабатывающего предприятия в микрорайоне Антипино. О происшествии сообщил информационный центр правительства Тюменской области.
«Три БПЛА обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино города Тюмени. Пострадавших нет», — говорится в публикации.
Детонации, взрывов и горения удалось избежать благодаря оперативно прибывшим на место обнаружения дронов сотрудников оперативных служб.
Власти отмечают, что в районе Антипино, кроме нефтеперерабатывающего завода, есть еще несколько предприятий. Все они работают штатно. Между тем, в городе пока нет связи и интернета.
А в беседе с РИА Новости пресс-служба опровергла появившиеся в социальных сетях сообщения о том, на НПЗ в Антипино прогремел взрыв. Информация не подтверждается, добавили в ведомстве.
Сутками ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в Туапсе при отражении атаки украинских беспилотников на местный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) пострадали два человека. Кроме того, загорелось помещение охраны, пожар оперативно ликвидировали.
Кроме того, ночью 6 октября в Нижегородской области в результате отражения атаки беспилотников боевиков Вооруженных сил Украины пострадал мирный житель. Киевский режим пытался нанести удар по промышленной зоне Дзержинска, но силы ПВО отразили атаку. Было сбито сразу 20 беспилотников.
А утром 6 октября в Малоярославецком районе Калужской области при падении обломков сбитого беспилотника пострадал жилой дом. В результате инцидента никто не пострадал.
В начале сентября на территорию Ильского НПЗ в Краснодарском крае упали обломки украинского БПЛА. В результате одна технологическая установка завода загорелась на площади в несколько квадратных метров, но пожар быстро потушили, пострадавших нет.
Летом этого года в Северском районе Кубани на территорию Ильского НПЗ упали обломки беспилотника. Никто из сотрудников нефтеперабатывающего завода не пострадал, видимых повреждений объектов НПЗ, а также возгораний, задымления — также не было.