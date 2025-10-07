Ричмонд
Появились подробности падения женщины в котлован в Омске

Прокуратура начала проверку после инцидента.

Источник: Комсомольская правда

Проверку по факту травмирования местной жительницы организовала прокуратура Ленинского округа Омска. По данным ведомства, что инцидент произошел у дома № 29 на улице Гурьева около 23:00 в четверг, 2 октября.

44-летняя женщина оказалась в яме во время ремонтных работ по замене канализационных сетей. С телесными травмами пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Было ли причиной ЧП несоблюдение коммунальщиками правил безопасности — предстоит выяснить надзорному органу.

Отметим, что по данным Следственного комитета, который также организовал разбирательства, инцидент произошел на улице 11-й Чередовой. Данная информация уточняется.

Ранее «КП Омск» сообщила об отмене режима чрезвычайной ситуации на территории региона.