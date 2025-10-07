Появились подробности падения женщины в котлован в Омске

44-летняя женщина оказалась в яме во время ремонтных работ по замене канализационных сетей. С телесными травмами пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Было ли причиной ЧП несоблюдение коммунальщиками правил безопасности — предстоит выяснить надзорному органу.