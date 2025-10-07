Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что все необходимые службы оперативно приступили к работе на месте происшествия.
По словам градоначальника, инцидент произошёл в границах Московской области, и на данный момент ведутся все необходимые проверки. Специалисты экстренных служб обследуют территорию, где упали обломки дрона, чтобы исключить возможные повреждения и угрозы для жителей.
Мэр поблагодарил военных и спасателей за оперативные действия и подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем.
Ранее сообщалось, что пять легковых автомобилей получили повреждения из-за падения осколков сбитых ракет ВСУ в Белгородской области.