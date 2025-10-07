Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев пытался атаковать Ростовскую область БПЛА

В ночь на 7 октября силы противовоздушной обороны отразили попытку атаки украинских беспилотников на территорию Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

В ночь на 7 октября силы противовоздушной обороны отразили попытку атаки украинских беспилотников на территорию Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Шолоховском районе», — говорится в сообщении telegram-канала губернатора Слюсаря. По его заявлению, разрушений и пострадавших нет.

Ранее политолог Андрей Кошкин массированную атаку ВСУ в ночь на 6 сентября с политическими событиями в мире, о чем писал RT. Только в ночь на 6 октября был сбит 251 беспилотник, а также несколько снарядов HIMARS и ракету «Нептун». По мнению Кошкина, это связано с предстоящим 10 октября заседанием Нобелевского комитета по вопросу присвоения премии мира.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше