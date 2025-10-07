Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-владелец банка «Югра» вовлек в преступную схему около 700 компаний

Гособвинение настаивает на продлении заключения экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину — причиной является необходимость исследовать более 700 юридических лиц. Соответствующая информация следует из судебного документа.

Гособвинение настаивает на продлении заключения экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину — причиной является необходимость исследовать более 700 юридических лиц. Соответствующая информация следует из судебного документа.

— Расследование уголовного дела представляет особую сложность, связанную с межрегиональным характером преступлений и необходимостью исследования финансово-хозяйственной деятельности не менее 700 коммерческих организаций, вовлеченных в преступную схему, — говорится в письме.

На данный момент предприниматель обвиняется в хищении нефтепродуктов на сумму около 60 миллиардов рублей, передает ТАСС.

В марте этого года Хотину вынесли приговор по делу о многомиллиардной растрате. Его осудили на девять лет колонии. Как ему удалось разорить крупнейший банк России — в материале «Вечерней Москвы».