Экс-владелец банка «Югра» вовлек в преступную схему около 700 компаний

Гособвинение настаивает на продлении заключения экс-владельцу банка «Югра» Алексею Хотину — причиной является необходимость исследовать более 700 юридических лиц. Соответствующая информация следует из судебного документа.
— Расследование уголовного дела представляет особую сложность, связанную с межрегиональным характером преступлений и необходимостью исследования финансово-хозяйственной деятельности не менее 700 коммерческих организаций, вовлеченных в преступную схему, — говорится в письме.
На данный момент предприниматель обвиняется в хищении нефтепродуктов на сумму около 60 миллиардов рублей, передает ТАСС.
В марте этого года Хотину вынесли приговор по делу о многомиллиардной растрате. Его осудили на девять лет колонии. Как ему удалось разорить крупнейший банк России — в материале «Вечерней Москвы».