В районе исчезновения семьи под Красноярском появилась мобильная связь

В МЧС рассказали об итогах очередного дня поисков туристов с ребенком, пропавших 28 сентября в Партизанском районе Красноярского края. Сотрудники СК поделились данными расследования, начатого в связи с исчезновением семьи.
В понедельник из-за ухудшения погоды беспилотники и вертолеты в поисках супругов с дочерью не использовались.
Наземные группы поисковиков обследовали еще 30 квадратных километров тайги, проверив с начала операции почти 280 квадратных километров. Пройдены сотни километров троп и дорог.
В поисковый штаб доставлена передвижная станция мобильной связи, работающая со спутниковым сигналом и имеющая десятиметровую сборную мачту-антенну. Она обеспечивает устойчивый сигнал от горы Буратинка, к которой изначально направлялись супруги с ребенком, до отдаленных на несколько километров таежных мест. «Станция помогает спасателям быстрее обмениваться оперативной информацией и сохранять связь там, где раньше ее не было», — отметили в региональном главке МЧС.
Тем временем СК продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в связи с исчезновением туристов. Допрошены близкие родственники и коллеги пропавших, видевшие супругов с ребенком туристы, а также жители поселка Кутурчин, где остался автомобиль семьи.
Согласно показаниям очевидцев, перед походом глава семьи интересовался у руководителя базы отдыха маршрутами к скальным массивам Мальвинка и Буратинка, планируя короткий поход. По словам родственников, мужчина был хорошо подготовлен, обладал навыками опытного туриста, ориентировался в горах и в лесу.
«Семья характеризуется исключительно положительно», — констатировали в СК.
Проверяя одну из версий исчезновения семьи, следователи выяснили, что после 28 сентября ее члены не выезжали за пределы Красноярского края на каком-либо транспорте.
Поиск туристов и расследование продолжаются. В операции участвуют спасатели, полицейские (в том числе сотрудники уголовного розыска), члены отряда «ЛизаАлерт», волонтеры из семи регионов Сибири, охотники, кинологи ГУФСИН. Используются беспилотники, самолет, вертолет и мотопароплан.