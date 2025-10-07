В районе исчезновения семьи под Красноярском появилась мобильная связь

В поисковый штаб доставлена передвижная станция мобильной связи, работающая со спутниковым сигналом и имеющая десятиметровую сборную мачту-антенну. Она обеспечивает устойчивый сигнал от горы Буратинка, к которой изначально направлялись супруги с ребенком, до отдаленных на несколько километров таежных мест. «Станция помогает спасателям быстрее обмениваться оперативной информацией и сохранять связь там, где раньше ее не было», — отметили в региональном главке МЧС.