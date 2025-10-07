Женщина пострадала в жестком ДТП в районе Центрального рынка Иркутска

ДТП с участием двух иномарок Toyota Premio и Honda Stepwgn произошло в Иркутске на пересечении улиц Софьи Перовской и Партизанской. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, в результате аварии пострадала женщина, пишет ИА IrkutskMedia.
Виновник столкновения не имел права управления транспортным средством. В данный момент он задержан. Другие подробности происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что на дороге образовалась пробка по улице Софьи Перовской. Согласно сервису «Яндекс. Карты» (6+) ДТП занимает левый, средний и правый ряды. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.