Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина пострадала в жестком ДТП в районе Центрального рынка Иркутска

Виновник аварии не имел права управления транспортным средством.

Источник: Соцсети

ДТП с участием двух иномарок Toyota Premio и Honda Stepwgn произошло в Иркутске на пересечении улиц Софьи Перовской и Партизанской. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, в результате аварии пострадала женщина, пишет ИА IrkutskMedia.

Виновник столкновения не имел права управления транспортным средством. В данный момент он задержан. Другие подробности происшествия уточняются.

Ранее сообщалось, что на дороге образовалась пробка по улице Софьи Перовской. Согласно сервису «Яндекс. Карты» (6+) ДТП занимает левый, средний и правый ряды. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.