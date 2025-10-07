Мошенники начали звонить россиянам во «ВКонтакте»

«Скорее всего, в этом мессенджере мошенников будут быстрее блокировать, но они смогут регистрироваться заново или просить кого-то создавать для них аккаунты. Схемы они используют такие же, как и в других каналах, поэтому и рекомендации по защите от мошенников здесь точно такие же: никому не верить. Даже если это ваш какой-то знакомый, его аккаунт могли взломать и от его имени могут рассылать какие-то вредоносные программы, ссылки или что-то такое. Также никому не пересылать никакой информации, не сообщать одноразовые коды из SMS, не переходить по ссылкам, а если уж случилось перейти, то не вводить там никакие одноразовые коды», — объяснил эксперт.