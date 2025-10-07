Мошенники начали звонить россиянам во «ВКонтакте»

Россиянам начали звонить мошенники в соцсети «ВКонтакте» под видом менеджеров службы доставки. Как рассказала aif.ru Ольга Орлова, ей позвонили накануне дня рождения.
«Я не сразу сообразила, что звонок идет в соцсети. Девушка представилась менеджером магазина, где для меня заказали доставку подарка. Поинтересовалась, удобно ли мне встретить курьера через день. Возможно, воспользовались информацией с моей страницы, что у меня скоро день рождения, и рассчитывали, что я поведусь. Но я начала уточнять, что за магазин, кто заказал. Мошенница занервничала, выругалась и бросила трубку. Потом решила посмотреть ее страницу, но оказалась в “черном” списке», — поделилась россиянка.
Комментируя эту историю корреспонденту aif.ru, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский отметил, что нет ничего удивительного в том, что мошенники начали пользоваться этим мессенджером.
«Скорее всего, в этом мессенджере мошенников будут быстрее блокировать, но они смогут регистрироваться заново или просить кого-то создавать для них аккаунты. Схемы они используют такие же, как и в других каналах, поэтому и рекомендации по защите от мошенников здесь точно такие же: никому не верить. Даже если это ваш какой-то знакомый, его аккаунт могли взломать и от его имени могут рассылать какие-то вредоносные программы, ссылки или что-то такое. Также никому не пересылать никакой информации, не сообщать одноразовые коды из SMS, не переходить по ссылкам, а если уж случилось перейти, то не вводить там никакие одноразовые коды», — объяснил эксперт.
Ранее в МВД России сообщили о новой схеме мошенников с поддельными письмами от имени банков с сообщениями о якобы новом налоге. Также россиянам порекомендовали не указывать в своих профилях в соцсетях фамилию, имя, отчество и дату рождения, поскольку мошенники могут получить эту информацию и использовать её в преступной деятельности.