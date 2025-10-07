В Бурятии на строителя упала пачка арматуры при обрыве троса

В Бурятии на строителя упала пачка арматуры. На улице Цивилева в Улан-Удэ, где идет строительство многоквартирного дома, произошла трагедия. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Республике Бурятия, под грузом обнаружили тело иностранного рабочего.
— На стройплощадке оборвался трос башенного крана, из-за этого с высоты упала пачка арматуры. В этот момент внизу находился мужчина, который получил удар на себя, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
Фото: СУ СКР по Республике Бурятия.
От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. Сейчас следователи проводят доследственную проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Тулуне рядом с детской площадкой заметили мужчину без штанов.