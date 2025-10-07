Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бурятии на строителя упала пачка арматуры при обрыве троса

Мужчина погиб на месте от полученных травм.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии на строителя упала пачка арматуры. На улице Цивилева в Улан-Удэ, где идет строительство многоквартирного дома, произошла трагедия. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Республике Бурятия, под грузом обнаружили тело иностранного рабочего.

— На стройплощадке оборвался трос башенного крана, из-за этого с высоты упала пачка арматуры. В этот момент внизу находился мужчина, который получил удар на себя, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Фото: СУ СКР по Республике Бурятия.

От полученных травм мужчина умер на месте происшествия. Сейчас следователи проводят доследственную проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Тулуне рядом с детской площадкой заметили мужчину без штанов.