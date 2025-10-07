Маленькая девочка упала в кастрюлю с кипящим молоком и сварилась заживо

В индийском штате Андхра-Прадеш произошел чудовищный инцидент: полуторагодовалая девочка погибла, упав в емкость с только что вскипяченным молоком. Обстоятельства трагедии освещает издание Mothership.
Инцидент произошел в конце сентября в деревне Буккарайасамудрам, где сотрудница службы безопасности школьной столовой взяла на работу свою малолетнюю дочь Акшиту. Во время пребывания на кухне ребенок, погнавшись за кошкой, поскользнулась и упала в большой металлический чан с кипящим молоком, который был оставлен для охлаждения под вентилятором.
Мать немедленно извлекла ребенка из кипящей жидкости, однако полученные термические повреждения оказались несовместимы с жизнью. Девочку экстренно доставили в местное медицинское учреждение, а затем перевели в районную клинику, где врачи в течение трех суток боролись за ее жизнь.
К сожалению, как уточняет СМИ, спасти маленькую пострадавшую не удалось и она скончалась.
