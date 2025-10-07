Маленькая девочка упала в кастрюлю с кипящим молоком и сварилась заживо

Инцидент произошел в конце сентября в деревне Буккарайасамудрам, где сотрудница службы безопасности школьной столовой взяла на работу свою малолетнюю дочь Акшиту. Во время пребывания на кухне ребенок, погнавшись за кошкой, поскользнулась и упала в большой металлический чан с кипящим молоком, который был оставлен для охлаждения под вентилятором.