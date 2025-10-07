Ричмонд
Российские ПВО сбили БПЛА в Шолоховском районе Ростовской области

Российские средства противовоздушной обороны отразили ночную атаку на Ростовскую область 7 октября. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Беспилотник сбили в Шолоховском районе.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Шолоховском районе», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

Власти уточнили, что в результате налёта никто не пострадал. Последствий на земле тоже не зафиксировали.

Перед этим о ликвидации летевшего на Москву беспилотника сообщил мэр Сергей Собянин. Также о работе ПВО сообщали жители Тульской области. Кроме этого взрывы гремели в Нижегородской области. А в Воронежской области обломки БПЛА повредили частный дом и машину. Еще 20 автомобилей и окна многоквартирного дома пострадали в Белгородской области.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

