ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны ночью отразили атаку беспилотника в Шолоховском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, подчеркнув, что ситуация находится под полным контролем.
По словам главы области, дежурные расчёты ПВО успешно перехватили и уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат. На земле никаких разрушений и последствий зафиксировано не было.
«Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.
Губернатор поблагодарил военных за оперативные действия и отметил, что все службы продолжают работу в штатном режиме.
