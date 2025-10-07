Ричмонд
ПВО ночью отразила атаку БПЛА в Ростовской области

Последствий на земле не зафиксировано.

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны ночью отразили атаку беспилотника в Шолоховском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь, подчеркнув, что ситуация находится под полным контролем.

По словам главы области, дежурные расчёты ПВО успешно перехватили и уничтожили вражеский беспилотный летательный аппарат. На земле никаких разрушений и последствий зафиксировано не было.

«Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал», — написал Юрий Слюсарь в своём Telegram-канале.

Губернатор поблагодарил военных за оперативные действия и отметил, что все службы продолжают работу в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что пять легковых автомобилей получили повреждения из-за падения осколков сбитых ракет ВСУ в Белгородской области.

