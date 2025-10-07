БПЛА пытались бить вглубь России, добравшись до Тюменской области: какие атаки произошли за сутки

Угроза атак с воздуха в течение суток возникала и в других регионах Центральной России. В Воронежской области губернатор Александр Гусев сообщил о работе ПВО. В двух районах было сбито несколько беспилотников. Обломки одного из них повредили стену и забор частного дома, а также стоявший рядом автомобиль. В Ивановской области был введен режим повышенной готовности из-за угрозы атаки дронов. Власти региона сообщили, что ситуация находится под контролем спецслужб.