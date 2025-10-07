Ричмонд
Крупный пожар вспыхнул на химическом заводе в США

На предприятии компании Dow, специализирующемся на производстве химической продукции в городе Фрипорт (штат Техас, США), произошло возгорание.

Инцидент был подтвержден официальным сообщением корпорации в социальной сети.

По информации телеканала FOX26, со ссылкой на местные власти, на текущий момент пожар не представляет угрозы для жителей близлежащих районов, и необходимости в укрытии населения нет. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.

Ранее сообщалось, что в Индии девочка упала в кипящее молоко и погибла.

