Крупный пожар вспыхнул на химическом заводе в США

На предприятии компании Dow, специализирующемся на производстве химической продукции в городе Фрипорт (штат Техас, США), произошло возгорание.
Инцидент был подтвержден официальным сообщением корпорации в социальной сети.
По информации телеканала FOX26, со ссылкой на местные власти, на текущий момент пожар не представляет угрозы для жителей близлежащих районов, и необходимости в укрытии населения нет. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало.
Ранее сообщалось, что в Индии девочка упала в кипящее молоко и погибла.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.