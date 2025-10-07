Ричмонд
В Хабаровске ветеринары удалили глаз у травмированной тигрицы

В Хабаровске ветеринары провели сложную операцию по удалению глаза амурской тигрице, получившей серьёзную травму.

Источник: Соцсети

Хирургическое вмешательство оказалось необходимым для сохранения жизни животного, сообщили специалисты управления охотничьего хозяйства правительства края.

Травму у тигрицы выявили ещё во время отлова зимой 2025 года. Тогда специалисты установили, что она является кормящей матерью. Её тигрят доставили в реабилитационный центр, однако вернуть их в природу не удалось из-за привыкания к людям. Один из детёнышей уже передан в Казанский зооботсад.

После стабилизации состояния взрослую тигрицу планировали перевести в специализированное учреждение, однако воспаление глаза вынудило ветеринаров провести срочную операцию.

Сейчас хищница проходит курс лечения и находится под постоянным наблюдением врачей. Её состояние оценивается как стабильное, а дальнейшую судьбу животного решат после полного выздоровления.