В Хабаровске ветеринары удалили глаз у травмированной тигрицы

Травму у тигрицы выявили ещё во время отлова зимой 2025 года. Тогда специалисты установили, что она является кормящей матерью. Её тигрят доставили в реабилитационный центр, однако вернуть их в природу не удалось из-за привыкания к людям. Один из детёнышей уже передан в Казанский зооботсад.