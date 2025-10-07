Боец ММА из Екатеринбурга попал в кому из-за драки у ночного бара в Кургане

Боец ММА из Екатеринбурга стал жертвой нападения — в одном из баров Кургана его избили до потери сознания. Об этом во вторник, 7 октября, сообщили в Ura.ru.
Инцидент произошел еще в начале 2025 года. Спортсмен приехал в Курганскую область, чтобы отметить новогодний праздник с семьей. После ужина с родными он направился в один из баров, где произошел конфликт с другим посетителем.
Неизвестный мужчина подошел к компании, распылил газовый баллончик и начал драться.
— попытался защитить приятеля, однако был сбит с ног и подвергся жестокому избиению, в том числе ударам ногами, когда уже находился без сознания, — рассказала мать бойца.
Врачи госпитализировали спортсмена — травмы оказались крайне тяжелыми. Кроме того, специалисты диагностировали у пострадавшего клиническую смерть мозга.
На данный момент медики все еще продолжают борьбу за жизнь бойца, уточнили в информационном агентстве.
