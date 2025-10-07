Стало известно о продлении ареста экс-министра Абызова по новому делу

В судебном заседании Михаил Абызов полностью отверг причастность к новым обвинениям, подчеркнув легальный характер инвестиций в Alion Energy, которые были официально задекларированы и не принесли доходности. Он указал, что обвинение базируется исключительно на факте инвестирования, хотя аналогичные вложения осуществляли и другие участники рынка.