Стало известно о продлении ареста экс-министра Абызова по новому делу

Тверской районный суд Москвы санкционировал ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для экс-министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова.
Ранее осужденный на 12 лет колонии чиновник останется в следственном изоляторе как минимум до 6 декабря 2025 года. Основанием для решения послужило новое уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах, связанное с операциями с акциями «Российской венчурной компании».
Новое уголовное производство в отношении Абызова было выделено в самостоятельное производство в марте 2025 года. Следствие утверждает, что экс-министр совместно с другими фигурантами причастен к незаконному выводу средств РВК через сомнительные инвестиционные операции, в частности — в американскую энергетическую компанию Alion Energy.
По версии обвинения, на момент инвестирования компания-реципиент находилась на грани финансового коллапса, однако транзакция получила одобрение руководства венчурной компании. В доказательственную базу включены свидетельские показания, оперативно-разыскные сведения и расшифровки телефонных переговоров с упоминанием имени Абызова.
Ранее по данному делу были признаны виновными экс-глава РВК Александр Повалко, директор инвестиционного департамента Ян Рязанцев и соучредитель фонда Bright Capital Михаил Чучкевич. Согласно материалам расследования, в период 2012—2016 годов через британский инвестиционный фонд RVC I LP было выведено 22,7 миллиона долларов, частично обналиченных и присвоенных обвиняемыми.
В судебном заседании Михаил Абызов полностью отверг причастность к новым обвинениям, подчеркнув легальный характер инвестиций в Alion Energy, которые были официально задекларированы и не принесли доходности. Он указал, что обвинение базируется исключительно на факте инвестирования, хотя аналогичные вложения осуществляли и другие участники рынка.
Экс-министр настаивает на отсутствии в материалах дела доказательств его участия в преступных схемах, за которые осуждены его подельники. Защита планирует обжаловать решение об аресте, указывая на недостаточность доказательств виновности.
