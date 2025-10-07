Порядка 700 юрлиц могут быть причастны к делу арестованного экс-владельца банка «Югра»

В России арестовали бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Суд обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества. К незаконной деятельности могут быть привлечены 700 компаний. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы по делу.