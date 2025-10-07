Ричмонд
Порядка 700 юрлиц могут быть причастны к делу арестованного экс-владельца банка «Югра»

ТАСС: экс-владелец банка «Югра» привлек 700 компаний к незаконной деятельности.

Источник: Комсомольская правда

В России арестовали бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Суд обвиняет его в мошенничестве в особо крупном размере и организации преступного сообщества. К незаконной деятельности могут быть привлечены 700 компаний. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на материалы по делу.

Гособвинение, в связи со сложностью расследования, запросило продлить пребывание Алексея Хотина под стражей. Известно, что фигурантами уголовного дела стали также заместитель коммерческого директора «Русь-ойл» Александр Филинков, замдиректора по финансам компании «Дульсима» Александр Андрианов, исполнительный директор ООО «Юганскнефтегазгеофизика» Андрей Потапов и другие.

В материале утверждается, что для дальнейшего расследования потребуется проведение длительных судебных экспертиз. К процессу привлекут экспертов в области бухгалтерского учета и компьютерной техники.

К полутора годам тюрьмы приговорили бизнесмена Сергея Федотова. Пока он пребывает в заключении, неизвестные разграбили его особняки в Британии.