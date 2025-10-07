Женщина неожиданно разделась догола и ушла в лес после ДТП

Пропавшая жительница американского штата Флорида была обнаружена в лесном массиве без одежды. Соответствующее сообщение распространил телеканал FOX 13 News.
30 сентября 2025 года автомобиль 53-летней Дженнифер Фишер сошел с трассы и оказался в дренажном канале. Причины потери контроля над транспортным средством остаются невыясненными. Прибывшие на место происхождения правоохранители обнаружили машину пустой.
Это дало старт масштабной поисковой операции с привлечением водолазных групп и авиационных средств. Найти американку удалось лишь 1 октября, когда несколько очевидцев сообщили о женщине без одежды, лежащей в придорожной канаве.
К месту происхождения оперативно прибыли спасательные службы. По информации представителей офиса шерифа, Фишер пояснила правоохранителям, что намеренно сбросила всю одежду и направилась в лесную чащу после автомобильной аварии. Она также сообщила о намерении провести на природе несколько суток.
По словам женщины, единственным неудобством во время пребывания в лесу стали укусы огненных муравьев. После первичного осмотра её доставили в медицинское учреждение для комплексного обследования. Расследование необычного инцидента продолжается.
