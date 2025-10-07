Как дроны ВСУ долетели до Тюмени: эксперт назвал главные версии

6 октября обезвредили в небе над Тюменью три беспилотника ВСУ, которые использовались для попытки атаки предприятия в микрорайоне Антипино (там находится Антипинский НПЗ). Как дроны ВСУ долетели до Тюмени, до которой от Украины более двух тысяч километров, aif.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Привезли в пригород в фурах.
Одной из основных версий, по мнению эксперта, является использование фур для доставки беспилотников самолетного типа в пригород Тюмени. По словам Кондратьева, дроны могли стартовать с этих самых фур.
«Беспилотники самолетного типа могли привезли в фурах куда-то непосредственно в пригород Тюмени. В этом случае дроны стартовали с фур», — объяснил он.
ВСУ использовали дроны с увеличенной дальностью полета.
Кондратьев отметил, что у ВСУ могли появиться модернизированные БПЛА, дальность полета которых превышает 2000 км.
«Расстояние от Украины до Тюмени превышает две тысячи километров. Это превышает технические возможности дронов. Возможно, что беспилотники прошли очередную модернизацию и могут долететь с территории Украины непосредственно до Тюмени. Но снова надо учесть, это очень далеко, и эти дроны, скорее всего, бы сбили над территорией Российской Федерации», — объяснил он.
По мнению эксперта, если дроны запустили на Украине, то они могли где-то приземлиться и после дозаправки продолжить маршрут.
«Возможно, что они приземляются на территории России, дозаправляются и дальше летят. Такой вариант может быть», — добавил Кондратьев.
Стартовая площадка могла быть в Казахстане.
Дроны ВСУ для атаки Тюмени могли запустить с территории Казахстана, назвал третью версию Кондратьев.
«Еще одна версия, которую нельзя упускать, заключается в том, что дроны могли стартовать с территории Казахстана. Запчасти этих беспилотников заранее незаконно были ввезены на территорию соседнего государства. Там же были собраны в подпольных цехах и также на территории Казахстана стартовали из фур. У наших соседей нет такого опыта борьбы с этими дронами, поиска таких диверсантов, поэтому не исключено, что эти беспилотники стартовали с территории Казахстана», — рассказал эксперт.