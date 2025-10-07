Власти Тюменской области сообщили об атаке ВСУ: местные жители остались без интернета и связи

Над территорией Тюмени были уничтожены три беспилотных летательных аппарата. Их ликвидировали в районе нефтеперерабатывающего завода, расположенного в микрорайоне Антипино.
Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, на место происшествия незамедлительно выехали все оперативные службы. В заявлении властей отмечается, что грамотные действия этих служб позволили не допустить детонации беспилотников.
В официальном сообщении подчеркивается, что в результате инцидента никто не пострадал. Предприятия, находящиеся в этом районе, продолжили работать в штатном режиме без остановки производственного процесса.
По информации, которую агентству URA.RU предоставил один из представителей спецслужб, звуки хлопков, о которых сообщали пользователи социальных сетей, действительно имели место. В районе завода были замечены автомобили с черными номерными знаками, в том числе принадлежащие военной полиции.
В настоящее время все подъезды к Антипинскому нефтеперерабатывающему заводу, где нейтрализовали беспилотники, перекрыты для движения. Одновременно с этим в микрорайоне Антипино жители столкнулись с перебоями в работе сотовой связи и мобильного интернета.
Транспорт к предприятию сейчас не пропускают, а проезд разрешен только автомобилям силовых структур. На месте представители спецслужб заверили, что жертв и разрушений нет, а сам завод не имеет видимых повреждений и признаков возгорания.
Однако в беседе с РИА Новости пресс-служба информационный центр правительства Тюменской области опровергла появившиеся в социальных сетях сообщения о том, на НПЗ в Антипино прогремел взрыв. Информация не подтверждается, добавили в ведомстве.
Прежде в Оренбургской области беспилотники украинской армии пытались атаковать промышленный объект. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. По его словам, все дроны были своевременно обнаружены и нейтрализованы. Жертв и пострадавших среди работников завода и мирных жителей нет.
В ночь на 6 октября силы противовоздушной обороны уничтожили 251 украинский беспилотный летательный аппарат над регионами России. Над Республикой Крым уничтожено 40 беспилотников, над Курской областью — 34, а над Белгородской областью — 30 аппаратов.