В Техасе загорелось предприятие по производству химикатов

На химическом заводе компании Dow в городе Фрипорт (штат Техас, США) произошёл пожар, сообщила пресс-служба предприятия. Возгорание было зафиксировано на одной из производственных площадок, и на место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты и службы экстренного реагирования.
В официальном заявлении компании, опубликованном в соцсетях, отмечается, что специалисты работают над локализацией возгорания и выяснением его причин. По предварительным данным, угрозы для местных жителей нет.
Как уточнил телеканал FOX26 со ссылкой на городские власти, пожар не оказывает влияния на население Фрипорта — эвакуация или укрытие жителей не требуются. Информации о пострадавших на данный момент не поступало, ситуация находится под контролем экстренных служб.
Ранее на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Южной Калифорнии произошел крупный пожар. Причина пожара не уточняется.