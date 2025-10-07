Ричмонд
В Техасе загорелось предприятие по производству химикатов

По предварительным данным, угрозы для местных жителей нет.

Источник: Аргументы и факты

На химическом заводе компании Dow в городе Фрипорт (штат Техас, США) произошёл пожар, сообщила пресс-служба предприятия. Возгорание было зафиксировано на одной из производственных площадок, и на место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты и службы экстренного реагирования.

В официальном заявлении компании, опубликованном в соцсетях, отмечается, что специалисты работают над локализацией возгорания и выяснением его причин. По предварительным данным, угрозы для местных жителей нет.

Как уточнил телеканал FOX26 со ссылкой на городские власти, пожар не оказывает влияния на население Фрипорта — эвакуация или укрытие жителей не требуются. Информации о пострадавших на данный момент не поступало, ситуация находится под контролем экстренных служб.

Ранее на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Южной Калифорнии произошел крупный пожар. Причина пожара не уточняется.