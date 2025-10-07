В Москве объявили в розыск жителя за участие в террористической организации

Суд заочно арестовал жителя Москвы. Мужчину подозревают в участии в террористической организации. Обвиняемого Габриэля Мартина объявили в международный розыск, транслирует РИА Новости.
В материалах по делу утверждается, что подозреваемому удалось скрыться. Сейчас он находится за пределами страны. Мужчина может лишиться свободы на срок до 20 лет.
«Заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ, в тот же день обвиняемый объявлен в розыск», — говорится в материалах дела.
Суд также рассматривает уголовное дело бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина. Он мог привлечь к преступной деятельности около 700 компаний. Сейчас Алексей Хотин находится под арестом.