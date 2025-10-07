СКР проводит проверку по факту гибели двух рабочих в Уфе

По предварительным данным, несчастный случай произошел днем 6 октября на стройке дома на ул. Менделеева. Работник фирмы-подрядчика потерял сознание при спуске в канализационную шахту. Его коллега попытался ему помочь, однако также потерял сознание. Прибывшие на место сотрудники скорой провели реанимационные мероприятия, но в итоге констатировали смерть обоих мужчин.